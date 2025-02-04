Ціна Azadi Coin (AC)
Поточна ціна Azadi Coin (AC) сьогодні становить 17.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Azadi Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21K USD
- зміна ціни Azadi Coin протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Azadi Coin до USD становила $ -0.05600586460749.
За останні 30 днів зміна ціни Azadi Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Azadi Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Azadi Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.05600586460749
|-0.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Azadi Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.32%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Azadi, which means Freedom in Kurdish, Persian and other Indo-European languages, Coin is built with the mission of establishing a free decentralized economy that empowers its holders through utilizing state-of-art blockchain technology, characterized by transparency and security. Therefore, the token was built on Solana Blockchain. Its initiatives focus on (i) offering practical training in cryptocurrency and blockchain, and (ii) tackling climate change by developing a blockchain-based carbon credit marketplace, ensuring transparency and accessibility in carbon trading to drive sustainability efforts.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AC до AUD
A$27.6276
|1 AC до GBP
￡13.728
|1 AC до EUR
€16.6452
|1 AC до USD
$17.16
|1 AC до MYR
RM76.7052
|1 AC до TRY
₺616.7304
|1 AC до JPY
¥2,654.1372
|1 AC до RUB
₽1,711.1952
|1 AC до INR
₹1,492.92
|1 AC до IDR
Rp281,311.4304
|1 AC до PHP
₱1,003.5168
|1 AC до EGP
￡E.863.4912
|1 AC до BRL
R$100.0428
|1 AC до CAD
C$24.882
|1 AC до BDT
৳2,091.6324
|1 AC до NGN
₦28,840.2972
|1 AC до UAH
₴717.288
|1 AC до VES
Bs995.28
|1 AC до PKR
Rs4,785.2376
|1 AC до KZT
₸8,965.4136
|1 AC до THB
฿582.9252
|1 AC до TWD
NT$566.7948
|1 AC до CHF
Fr15.6156
|1 AC до HKD
HK$133.6764
|1 AC до MAD
.د.م172.9728