Сьогоднішня ціна Azadi Coin (AC)

Поточна ціна Azadi Coin (AC) сьогодні становить 17.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Azadi Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21K USD

- зміна ціни Azadi Coin протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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