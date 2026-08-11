Сьогоднішня ціна Ayy Lmao

Поточна ціна Ayy Lmao (AYYLIEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AYYLIEN до USD становить $ 0 за AYYLIEN.

Ayy Lmao наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56,538, з циркуляційною пропозицією у 420.69B AYYLIEN. Протягом останніх 24 годин AYYLIEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AYYLIEN змінився на +0.20% за останню годину та на +4.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ayy Lmao (AYYLIEN)

Ринкова капіталізація $ 56.54K$ 56.54K $ 56.54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56.54K$ 56.54K $ 56.54K Циркуляційне постачання 420.69B 420.69B 420.69B Загальна пропозиція 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ayy Lmao — $ 56.54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AYYLIEN — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56.54K.