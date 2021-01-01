Токеноміка Ayin (AYIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Ayin (AYIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ayin (AYIN) What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Офіційний вебсайт: https://ayin.app Whitepaper: https://docs.ayin.app Купити AYIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ayin (AYIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ayin (AYIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 273,68K $ 273,68K $ 273,68K Загальна пропозиція: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Циркуляційна пропозиція: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 272,81K $ 272,81K $ 272,81K Історичний максимум: $ 33,15 $ 33,15 $ 33,15 Історичний мінімум: $ 0,080048 $ 0,080048 $ 0,080048 Поточна ціна: $ 0,161485 $ 0,161485 $ 0,161485 Дізнайтеся більше про ціну Ayin (AYIN)

Токеноміка Ayin (AYIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ayin (AYIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AYIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AYIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AYIN, досліджуйте ціну токена AYIN в реальному часі!

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