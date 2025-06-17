Ціна Ayin (AYIN)
Поточна ціна Ayin (AYIN) сьогодні становить 0.193225 USD з ринковою капіталізацією $ 325.68K USD. Ціна AYIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ayin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ayin протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.69M USD
Отримуйте оновлення цін AYIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AYIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ayin до USD становила $ -0.0015898604781288.
За останні 30 днів зміна ціни Ayin до USD становила $ -0.0912183342.
За останні 60 днів зміна ціни Ayin до USD становила $ -0.0955996338.
За останні 90 днів зміна ціни Ayin до USD становила $ -0.26630187480064985.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015898604781288
|-0.81%
|30 днів
|$ -0.0912183342
|-47.20%
|60 днів
|$ -0.0955996338
|-49.47%
|90 днів
|$ -0.26630187480064985
|-57.95%
Останній аналіз цін Ayin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-0.81%
-13.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Ayin (AYIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AYIN зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AYIN до VND
₫5,084.715875
|1 AYIN до AUD
A$0.293702
|1 AYIN до GBP
￡0.14105425
|1 AYIN до EUR
€0.1661735
|1 AYIN до USD
$0.193225
|1 AYIN до MYR
RM0.819274
|1 AYIN до TRY
₺7.605336
|1 AYIN до JPY
¥27.90169
|1 AYIN до RUB
₽15.1913495
|1 AYIN до INR
₹16.61735
|1 AYIN до IDR
Rp3,167.622444
|1 AYIN до KRW
₩262.53287525
|1 AYIN до PHP
₱10.8940255
|1 AYIN до EGP
￡E.9.7114885
|1 AYIN до BRL
R$1.0627375
|1 AYIN до CAD
C$0.26085375
|1 AYIN до BDT
৳23.619824
|1 AYIN до NGN
₦297.72687675
|1 AYIN до UAH
₴8.02849875
|1 AYIN до VES
Bs19.70895
|1 AYIN до PKR
Rs54.674946
|1 AYIN до KZT
₸99.03747375
|1 AYIN до THB
฿6.2643545
|1 AYIN до TWD
NT$5.6846795
|1 AYIN до AED
د.إ0.70913575
|1 AYIN до CHF
Fr0.15651225
|1 AYIN до HKD
HK$1.514884
|1 AYIN до MAD
.د.م1.7583475
|1 AYIN до MXN
$3.65774925