Сьогоднішня ціна Ayin (AYIN)

Поточна ціна Ayin (AYIN) сьогодні становить 0.193225 USD з ринковою капіталізацією $ 325.68K USD. Ціна AYIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ayin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ayin протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.69M USD

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