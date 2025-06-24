Сьогоднішня ціна Axoria (AX)

Поточна ціна Axoria (AX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.99K USD. Ціна AX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axoria:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Axoria протягом дня — +0.90%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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