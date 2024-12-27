Сьогоднішня ціна AxonDAO Governance Token (AXGT)

Поточна ціна AxonDAO Governance Token (AXGT) сьогодні становить 0.274698 USD з ринковою капіталізацією $ 54.66M USD. Ціна AXGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AxonDAO Governance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.13K USD

- зміна ціни AxonDAO Governance Token протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 199.10M USD

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