Ціна AxonDAO Governance Token (AXGT)
Поточна ціна AxonDAO Governance Token (AXGT) сьогодні становить 0.274698 USD з ринковою капіталізацією $ 54.66M USD. Ціна AXGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AxonDAO Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.13K USD
- зміна ціни AxonDAO Governance Token протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 199.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.00246954.
За останні 30 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ -0.0245619568.
За останні 60 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.2376120394.
За останні 90 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.04356555962495812.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00246954
|+0.91%
|30 днів
|$ -0.0245619568
|-8.94%
|60 днів
|$ +0.2376120394
|+86.50%
|90 днів
|$ +0.04356555962495812
|+18.85%
Останній аналіз цін AxonDAO Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.91%
-10.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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