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Ціна AxonDAO Governance Token (AXGT)

USD

Графік ціни AxonDAO Governance Token (AXGT) в реальному часі

$0.274732
$0.274732$0.274732
+0.90%(1D)

Сьогоднішня ціна AxonDAO Governance Token (AXGT)

Поточна ціна AxonDAO Governance Token (AXGT) сьогодні становить 0.274698 USD з ринковою капіталізацією $ 54.66M USD. Ціна AXGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AxonDAO Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.13K USD
- зміна ціни AxonDAO Governance Token протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 199.10M USD

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Цінові показники AxonDAO Governance Token (AXGT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.00246954.
За останні 30 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ -0.0245619568.
За останні 60 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.2376120394.
За останні 90 днів зміна ціни AxonDAO Governance Token до USD становила $ +0.04356555962495812.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00246954+0.91%
30 днів$ -0.0245619568-8.94%
60 днів$ +0.2376120394+86.50%
90 днів$ +0.04356555962495812+18.85%

Аналіз цін AxonDAO Governance Token (AXGT)

Останній аналіз цін AxonDAO Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.257928
$ 0.257928$ 0.257928

$ 0.284238
$ 0.284238$ 0.284238

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

-0.07%

+0.91%

-10.23%

Ринкова інформація AxonDAO Governance Token (AXGT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 54.66M
$ 54.66M$ 54.66M

$ 214.13K
$ 214.13K$ 214.13K

199.10M
199.10M 199.10M

Що таке AxonDAO Governance Token ( AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

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Ресурс AxonDAO Governance Token (AXGT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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