Сьогоднішня ціна AXOBOTL

Поточна ціна AXOBOTL (AXOBOTL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AXOBOTL до USD становить $ 0 за AXOBOTL.

AXOBOTL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,195, з циркуляційною пропозицією у 100.00B AXOBOTL. Протягом останніх 24 годин AXOBOTL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AXOBOTL змінився на +0.10% за останню годину та на -3.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AXOBOTL (AXOBOTL)

Ринкова капіталізація $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AXOBOTL — $ 38.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AXOBOTL — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.20K.