Сьогоднішня ціна axlWBTC (AXLWBTC)

Поточна ціна axlWBTC (AXLWBTC) сьогодні становить 96,791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності axlWBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD

- зміна ціни axlWBTC протягом дня — -4.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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