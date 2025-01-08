Ціна axlWBTC (AXLWBTC)
Поточна ціна axlWBTC (AXLWBTC) сьогодні становить 96,791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності axlWBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD
- зміна ціни axlWBTC протягом дня — -4.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни axlWBTC до USD становила $ -5,009.1921336965.
За останні 30 днів зміна ціни axlWBTC до USD становила $ -3,114.5020816000.
За останні 60 днів зміна ціни axlWBTC до USD становила $ +25,602.2648428000.
За останні 90 днів зміна ціни axlWBTC до USD становила $ +35,845.51926391903.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5,009.1921336965
|-4.92%
|30 днів
|$ -3,114.5020816000
|-3.21%
|60 днів
|$ +25,602.2648428000
|+26.45%
|90 днів
|$ +35,845.51926391903
|+58.82%
Останній аналіз цін axlWBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-4.92%
+3.41%
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