Ціна AXL INU (AXL)
Поточна ціна AXL INU (AXL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AXL INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD
- зміна ціни AXL INU протягом дня — -4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AXL INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AXL INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AXL INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AXL INU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.01%
|30 днів
|$ 0
|-33.01%
|60 днів
|$ 0
|+38.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AXL INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-4.01%
+12.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Axl is a Decentralized exchange with smart routing on ETH Chain (ETH) and Binance Smart Chain (BSC) that will supports Liquidity Providing, Yield Farming, Staking, Launching IDO, NFT and Lending & borrow. Starting with the Main token of the Eco System $AXL and Ending with $Axls as a reward token for the system."
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