Сьогоднішня ціна AXL INU (AXL)

Поточна ціна AXL INU (AXL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AXL INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD

- зміна ціни AXL INU протягом дня — -4.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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