Токеноміка Axis DeFi (AXIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Axis DeFi (AXIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Axis DeFi (AXIS) AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance. Офіційний вебсайт: https://axisdefi.com Купити AXIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Axis DeFi (AXIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Axis DeFi (AXIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 420,03K $ 420,03K $ 420,03K Загальна пропозиція: $ 24,00M $ 24,00M $ 24,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,28M $ 7,28M $ 7,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Історичний максимум: $ 4,46 $ 4,46 $ 4,46 Історичний мінімум: $ 0,00900236 $ 0,00900236 $ 0,00900236 Поточна ціна: $ 0,057694 $ 0,057694 $ 0,057694 Дізнайтеся більше про ціну Axis DeFi (AXIS)

Токеноміка Axis DeFi (AXIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Axis DeFi (AXIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AXIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AXIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AXIS, досліджуйте ціну токена AXIS в реальному часі!

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