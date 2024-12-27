Сьогоднішня ціна Axis DeFi (AXIS)

Поточна ціна Axis DeFi (AXIS) сьогодні становить 0.05229 USD з ринковою капіталізацією $ 380.68K USD. Ціна AXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axis DeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.63 USD

- зміна ціни Axis DeFi протягом дня — +5.27%

- циркуляційна пропозиція – 7.28M USD

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