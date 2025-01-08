Ціна AXiS ALiVE (AXIS)
Поточна ціна AXiS ALiVE (AXIS) сьогодні становить 12,295.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AXiS ALiVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.97K USD
- зміна ціни AXiS ALiVE протягом дня — -9.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AXiS ALiVE до USD становила $ -1,339.13820856286.
За останні 30 днів зміна ціни AXiS ALiVE до USD становила $ -9,185.6766310920.
За останні 60 днів зміна ціни AXiS ALiVE до USD становила $ -6,572.5367992750.
За останні 90 днів зміна ціни AXiS ALiVE до USD становила $ -10,882.09413749405.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1,339.13820856286
|-9.82%
|30 днів
|$ -9,185.6766310920
|-74.70%
|60 днів
|$ -6,572.5367992750
|-53.45%
|90 днів
|$ -10,882.09413749405
|-46.95%
Останній аналіз цін AXiS ALiVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-9.82%
-15.94%
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