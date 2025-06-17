Ціна Axira (AXI)
Поточна ціна Axira (AXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.66K USD. Ціна AXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axira:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Axira протягом дня — -13.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Axira до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Axira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Axira до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.52%
|30 днів
|$ 0
|-70.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Axira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.73%
-13.52%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.
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