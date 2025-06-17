Сьогоднішня ціна Axira (AXI)

Поточна ціна Axira (AXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.66K USD. Ціна AXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axira:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Axira протягом дня — -13.52%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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