Сьогоднішня ціна Axion (AXN)

Поточна ціна Axion (AXN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.62 USD

- зміна ціни Axion протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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