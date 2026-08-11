Сьогоднішня ціна Axiom

Поточна ціна Axiom (AXIOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AXIOM до USD становить $ 0 за AXIOM.

Axiom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 755, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AXIOM. Протягом останніх 24 годин AXIOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AXIOM змінився на +0,10% за останню годину та на +0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Axiom (AXIOM)

Ринкова капіталізація $ 55,76K$ 55,76K $ 55,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 55,76K$ 55,76K $ 55,76K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Axiom — $ 55,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AXIOM — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55,76K.