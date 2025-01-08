Ціна Axial Token (AXIAL)
Поточна ціна Axial Token (AXIAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.13K USD. Ціна AXIAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axial Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.21 USD
- зміна ціни Axial Token протягом дня — -18.68%
- циркуляційна пропозиція – 107.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axial Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Axial Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Axial Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Axial Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.68%
|30 днів
|$ 0
|-10.61%
|60 днів
|$ 0
|+20.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Axial Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.39%
-18.68%
+15.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Axial is a decentralized finance protocol built on Avalanche. It is a fully decentralized and self-contained application, and is the centerpiece for liquidity of value-pegged assets in the ecosystem.
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