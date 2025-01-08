Сьогоднішня ціна Axial Token (AXIAL)

Поточна ціна Axial Token (AXIAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.13K USD. Ціна AXIAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axial Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.21 USD

- зміна ціни Axial Token протягом дня — -18.68%

- циркуляційна пропозиція – 107.16M USD

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