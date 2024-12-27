Сьогоднішня ціна AXI (AXI)

Поточна ціна AXI (AXI) сьогодні становить 0.0011224 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна AXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AXI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.10K USD

- зміна ціни AXI протягом дня — -38.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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