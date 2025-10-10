Токеноміка Axelrod by Virtuals (AXR)
Токеноміка та аналіз ціни Axelrod by Virtuals (AXR)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Axelrod by Virtuals (AXR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Axelrod by Virtuals (AXR)
Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.
Токеноміка Axelrod by Virtuals (AXR): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Axelrod by Virtuals (AXR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AXR, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AXR, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку AXR, досліджуйте ціну токена AXR в реальному часі!
Прогноз ціни AXR
Хочете знати, куди рухається AXR? Наша сторінка прогнозу ціни AXR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
