Інформація щодо ціни Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00339604 $ 0,00339604 $ 0,00339604 Мін. за 24 год $ 0,0067729 $ 0,0067729 $ 0,0067729 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00339604$ 0,00339604 $ 0,00339604 Макс. за 24 год $ 0,0067729$ 0,0067729 $ 0,0067729 Рекордний максимум $ 0,04937155$ 0,04937155 $ 0,04937155 Найнижча ціна $ 0,00163668$ 0,00163668 $ 0,00163668 Зміна ціни (за 1 год) +1,64% Зміна ціни (1 дн.) +61,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +65,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +65,47%

Актуальна ціна Axelrod by Virtuals (AXR) становить $0,00547787. За останні 24 години AXR торгувався між мінімумом у $ 0,00339604 і максимумом у $ 0,0067729, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AXR становить $ 0,04937155, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00163668.

Що стосується короткострокових результатів, то AXR змінився на +1,64% за останню годину, +61,30% за 24 години та на +65,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Axelrod by Virtuals (AXR)

Ринкова капіталізація $ 3,52M$ 3,52M $ 3,52M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,48M$ 5,48M $ 5,48M Циркуляційне постачання 642,14M 642,14M 642,14M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Axelrod by Virtuals — $ 3,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AXR — 642,14M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,48M.