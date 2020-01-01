Токеноміка Axelar (AXL) Дізнайтеся ключову інформацію про Axelar (AXL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Axelar (AXL) Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Офіційний вебсайт: https://axelar.network/ Whitepaper: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Купити AXL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Axelar (AXL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Axelar (AXL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 313,03M $ 313,03M $ 313,03M Загальна пропозиція: $ 1,21B $ 1,21B $ 1,21B Циркуляційна пропозиція: $ 993,91M $ 993,91M $ 993,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 380,19M $ 380,19M $ 380,19M Історичний максимум: $ 2,64 $ 2,64 $ 2,64 Історичний мінімум: $ 0,274681 $ 0,274681 $ 0,274681 Поточна ціна: $ 0,312995 $ 0,312995 $ 0,312995 Дізнайтеся більше про ціну Axelar (AXL)

Токеноміка Axelar (AXL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Axelar (AXL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AXL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AXL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AXL, досліджуйте ціну токена AXL в реальному часі!

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