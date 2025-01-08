Ціна Axelar Wrapped Ether (AXLETH)
Поточна ціна Axelar Wrapped Ether (AXLETH) сьогодні становить 3,401.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axelar Wrapped Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.03K USD
- зміна ціни Axelar Wrapped Ether протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AXLETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AXLETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axelar Wrapped Ether до USD становила $ -275.168720758835.
За останні 30 днів зміна ціни Axelar Wrapped Ether до USD становила $ -490.2648649530.
За останні 60 днів зміна ціни Axelar Wrapped Ether до USD становила $ +525.0619746090.
За останні 90 днів зміна ціни Axelar Wrapped Ether до USD становила $ +997.646299816702.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -275.168720758835
|-7.48%
|30 днів
|$ -490.2648649530
|-14.41%
|60 днів
|$ +525.0619746090
|+15.44%
|90 днів
|$ +997.646299816702
|+41.50%
Останній аналіз цін Axelar Wrapped Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-7.48%
+1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? axlETH is a wrapped, multi-chain representation of Ethereum. For each unit of axlETH, there is a unit of ETH locked in an Axelar Gateway on Ethereum. axlETH is secured by a dynamic validator set running delegated Proof-of-Stake, which holds key shares in the Axelar Gateways via multi-party cryptography. Acquire axlETH in three ways: Swap via liquid pairs on any of the DEXs listed here. Swap via Squid, a cross-chain liquidity router built on Axelar. Mint via Satellite, a cross-chain bridge built by Axelar How is axlETH secured? Like all Axelar-wrapped assets, axlETH's security depends on a dynamic validator set (numbering 75 at this writing), running delegated proof-of-stake. In other words, Axelar secures cross-chain communication using the same approach as many of the chains it connects. Units of axlETH are minted when a user deposits USDC into a Gateway contract on the Ethereum chain. Axelar's decentralized validator set secures these Gateways via key shares in a multiparty cryptography scheme. Here's a brief explanation of Gateways and how they are secured, from the "Learn More" section of the Axelar documentation: Once a cross-chain message is initiated by a dApp user, its first stop is to interact with an Axelar Gateway. On each chain connected to Axelar network, a Gateway is deployed. On EVM chains, it is a smart contract address. On Cosmos and other non-EVM chains, it is an application with logic and the ability to communicate with Axelar network. This Gateway is used to receive messages from a connected dApp and send them into the Axelar network for routing to any connected chain. The Gateway is controlled by a key, which is held jointly by all Axelar validators. This is accomplished through a multiparty cryptography scheme, where the key is divided into many pieces, called key shares. Each validator holds many key shares, and the amount of shares is dictated by the amount AXL tokens staked with the validator.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AXLETH до AUD
A$5,442.576
|1 AXLETH до GBP
￡2,721.288
|1 AXLETH до EUR
€3,265.5456
|1 AXLETH до USD
$3,401.61
|1 AXLETH до MYR
RM15,273.2289
|1 AXLETH до TRY
₺120,178.8813
|1 AXLETH до JPY
¥537,522.4122
|1 AXLETH до RUB
₽364,822.6725
|1 AXLETH до INR
₹291,858.138
|1 AXLETH до IDR
Rp54,864,669.7383
|1 AXLETH до PHP
₱198,415.9113
|1 AXLETH до EGP
￡E.172,291.5465
|1 AXLETH до BRL
R$20,749.821
|1 AXLETH до CAD
C$4,864.3023
|1 AXLETH до BDT
৳414,316.098
|1 AXLETH до NGN
₦5,257,494.3999
|1 AXLETH до UAH
₴144,704.4894
|1 AXLETH до VES
Bs180,285.33
|1 AXLETH до PKR
Rs953,335.2186
|1 AXLETH до KZT
₸1,808,397.9243
|1 AXLETH до THB
฿117,559.6416
|1 AXLETH до TWD
NT$111,572.808
|1 AXLETH до CHF
Fr3,061.449
|1 AXLETH до HKD
HK$26,430.5097
|1 AXLETH до MAD
.د.م34,220.1966