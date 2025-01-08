Сьогоднішня ціна Axelar Wrapped Ether (AXLETH)

Поточна ціна Axelar Wrapped Ether (AXLETH) сьогодні становить 3,401.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axelar Wrapped Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.03K USD

- зміна ціни Axelar Wrapped Ether протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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