Сьогоднішня ціна Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)

Поточна ціна Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axelar Bridged USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.65M USD

- зміна ціни Axelar Bridged USDC протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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