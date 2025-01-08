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Ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

USD

Графік ціни Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) в реальному часі

$3,387.58
$3,387.58$3,387.58
-7.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Поточна ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) сьогодні становить 3,387.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axelar Bridged Frax Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD
- зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether протягом дня — -7.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ -292.757865065269.
За останні 30 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ -477.6436986300.
За останні 60 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ +476.0274842120.
За останні 90 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ +1,010.1966748977735.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -292.757865065269-7.95%
30 днів$ -477.6436986300-14.09%
60 днів$ +476.0274842120+14.05%
90 днів$ +1,010.1966748977735+42.49%

Аналіз цін Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Останній аналіз цін Axelar Bridged Frax Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,356.62
$ 3,356.62$ 3,356.62

$ 3,680.34
$ 3,680.34$ 3,680.34

$ 4,082.62
$ 4,082.62$ 4,082.62

+0.28%

-7.95%

+1.52%

Ринкова інформація Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

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Що таке Axelar Bridged Frax Ether ( AXLFRXETH)

Fraxeth that is Bridged by Axelar

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Ресурс Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AXLFRXETH до місцевих валют

1 AXLFRXETH до AUD
A$5,420.128
1 AXLFRXETH до GBP
2,710.064
1 AXLFRXETH до EUR
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1 AXLFRXETH до USD
$3,387.58
1 AXLFRXETH до MYR
RM15,210.2342
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¥535,305.3916
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5,235,809.7722
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144,107.6532
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Bs179,541.74
1 AXLFRXETH до PKR
Rs949,403.1708
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1,800,939.1554
1 AXLFRXETH до THB
฿117,074.7648
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NT$111,112.624
1 AXLFRXETH до CHF
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