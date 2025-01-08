Ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)
Поточна ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) сьогодні становить 3,387.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axelar Bridged Frax Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD
- зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether протягом дня — -7.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ -292.757865065269.
За останні 30 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ -477.6436986300.
За останні 60 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ +476.0274842120.
За останні 90 днів зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether до USD становила $ +1,010.1966748977735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -292.757865065269
|-7.95%
|30 днів
|$ -477.6436986300
|-14.09%
|60 днів
|$ +476.0274842120
|+14.05%
|90 днів
|$ +1,010.1966748977735
|+42.49%
Останній аналіз цін Axelar Bridged Frax Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-7.95%
+1.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fraxeth that is Bridged by Axelar
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