Сьогоднішня ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Поточна ціна Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) сьогодні становить 3,387.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AXLFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axelar Bridged Frax Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.41K USD

- зміна ціни Axelar Bridged Frax Ether протягом дня — -7.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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