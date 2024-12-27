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Ціна Axelar (AXL)

USD

Графік ціни Axelar (AXL) в реальному часі

$0.731821
$0.731821$0.731821
-1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Axelar (AXL)

Поточна ціна Axelar (AXL) сьогодні становить 0.732181 USD з ринковою капіталізацією $ 647.78M USD. Ціна AXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axelar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.95M USD
- зміна ціни Axelar протягом дня — -1.06%
- циркуляційна пропозиція – 885.94M USD

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Цінові показники Axelar (AXL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axelar до USD становила $ -0.007878376639275.
За останні 30 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ -0.0821156367.
За останні 60 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ +0.0025925797.
За останні 90 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ +0.0294336227484844.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.007878376639275-1.06%
30 днів$ -0.0821156367-11.21%
60 днів$ +0.0025925797+0.35%
90 днів$ +0.0294336227484844+4.19%

Аналіз цін Axelar (AXL)

Останній аналіз цін Axelar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.715049
$ 0.715049$ 0.715049

$ 0.744182
$ 0.744182$ 0.744182

$ 2.64
$ 2.64$ 2.64

+0.63%

-1.06%

-0.13%

Ринкова інформація Axelar (AXL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 647.78M
$ 647.78M$ 647.78M

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

885.94M
885.94M 885.94M

Що таке Axelar ( AXL)

Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AXL до місцевих валют

1 AXL до AUD
A$1.1714896
1 AXL до GBP
0.57842299
1 AXL до EUR
0.70289376
1 AXL до USD
$0.732181
1 AXL до MYR
RM3.27284907
1 AXL до TRY
25.81670206
1 AXL до JPY
¥115.57477085
1 AXL до RUB
75.78805531
1 AXL до INR
62.63808455
1 AXL до IDR
Rp12,002.96529264
1 AXL до PHP
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1 AXL до EGP
￡E.37.23872566
1 AXL до BRL
R$4.52487858
1 AXL до CAD
C$1.04701883
1 AXL до BDT
87.3491933
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1 AXL до UAH
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Bs37.341231
1 AXL до PKR
Rs203.49506533
1 AXL до KZT
378.77919673
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