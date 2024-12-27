Ціна Axelar (AXL)
Поточна ціна Axelar (AXL) сьогодні становить 0.732181 USD з ринковою капіталізацією $ 647.78M USD. Ціна AXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axelar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.95M USD
- зміна ціни Axelar протягом дня — -1.06%
- циркуляційна пропозиція – 885.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axelar до USD становила $ -0.007878376639275.
За останні 30 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ -0.0821156367.
За останні 60 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ +0.0025925797.
За останні 90 днів зміна ціни Axelar до USD становила $ +0.0294336227484844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007878376639275
|-1.06%
|30 днів
|$ -0.0821156367
|-11.21%
|60 днів
|$ +0.0025925797
|+0.35%
|90 днів
|$ +0.0294336227484844
|+4.19%
Останній аналіз цін Axelar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-1.06%
-0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.
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