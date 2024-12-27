Сьогоднішня ціна Axelar (AXL)

Поточна ціна Axelar (AXL) сьогодні становить 0.732181 USD з ринковою капіталізацією $ 647.78M USD. Ціна AXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axelar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.95M USD

- зміна ціни Axelar протягом дня — -1.06%

- циркуляційна пропозиція – 885.94M USD

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