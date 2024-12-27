Ціна AXEL (AXEL)
Поточна ціна AXEL (AXEL) сьогодні становить 0.076467 USD з ринковою капіталізацією $ 10.27M USD. Ціна AXEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AXEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD
- зміна ціни AXEL протягом дня — -2.59%
- циркуляційна пропозиція – 134.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AXEL до USD становила $ -0.00203450126091289.
За останні 30 днів зміна ціни AXEL до USD становила $ -0.0227890470.
За останні 60 днів зміна ціни AXEL до USD становила $ -0.0018676835.
За останні 90 днів зміна ціни AXEL до USD становила $ -0.00156728040514808.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00203450126091289
|-2.59%
|30 днів
|$ -0.0227890470
|-29.80%
|60 днів
|$ -0.0018676835
|-2.44%
|90 днів
|$ -0.00156728040514808
|-2.00%
Останній аналіз цін AXEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-2.59%
+20.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.
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