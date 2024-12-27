Сьогоднішня ціна AXEL (AXEL)

Поточна ціна AXEL (AXEL) сьогодні становить 0.076467 USD з ринковою капіталізацією $ 10.27M USD. Ціна AXEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AXEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD

- зміна ціни AXEL протягом дня — -2.59%

- циркуляційна пропозиція – 134.28M USD

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