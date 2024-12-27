Ціна Axe Cap (AXE)
Поточна ціна Axe Cap (AXE) сьогодні становить 0.403046 USD з ринковою капіталізацією $ 403.05K USD. Ціна AXE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axe Cap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.33 USD
- зміна ціни Axe Cap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axe Cap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Axe Cap до USD становила $ -0.1752550815.
За останні 60 днів зміна ціни Axe Cap до USD становила $ -0.2495872834.
За останні 90 днів зміна ціни Axe Cap до USD становила $ -1.3957587262110347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1752550815
|-43.48%
|60 днів
|$ -0.2495872834
|-61.92%
|90 днів
|$ -1.3957587262110347
|-77.59%
Останній аналіз цін Axe Cap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Axe is a telegram bot where users can predict the future price of synthetic stocks with up to 1000x leverage. What makes your project unique? Axe is the only place where users can get on chain exposure to synthetic stocks with leverage. History of your project. Axe has been in development for over a month. What’s next for your project? Axe will continue to innovate in the BotFi space with numerous product launches including options and stock based prediction markets. A desktop client is also in the works that will connect to the telegram bot. What can your token be used for? $AXE can be used to receive revenue share generated by the telegram bot.
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