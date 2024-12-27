Сьогоднішня ціна Axe Cap (AXE)

Поточна ціна Axe Cap (AXE) сьогодні становить 0.403046 USD з ринковою капіталізацією $ 403.05K USD. Ціна AXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axe Cap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.33 USD

- зміна ціни Axe Cap протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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