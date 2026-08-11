Сьогоднішня ціна Awoo

Поточна ціна Awoo (AWOO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AWOO до USD становить $ 0 за AWOO.

Awoo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39 245, з циркуляційною пропозицією у 499,99M AWOO. Протягом останніх 24 годин AWOO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AWOO змінився на +0,00% за останню годину та на -2,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Awoo (AWOO)

Ринкова капіталізація $ 39,25K$ 39,25K $ 39,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39,25K$ 39,25K $ 39,25K Циркуляційне постачання 499,99M 499,99M 499,99M Загальна пропозиція 499 989 973,55639553 499 989 973,55639553 499 989 973,55639553

Поточна ринкова капіталізація Awoo — $ 39,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWOO — 499,99M, зі загальною пропозицією 499989973.55639553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,25K.