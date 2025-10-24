Інформація щодо ціни Awoke (AWOKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02286059 $ 0,02286059 $ 0,02286059 Мін. за 24 год $ 0,02644477 $ 0,02644477 $ 0,02644477 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02286059$ 0,02286059 $ 0,02286059 Макс. за 24 год $ 0,02644477$ 0,02644477 $ 0,02644477 Рекордний максимум $ 6,33$ 6,33 $ 6,33 Найнижча ціна $ 0,01917443$ 0,01917443 $ 0,01917443 Зміна ціни (за 1 год) +1,94% Зміна ціни (1 дн.) +15,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,40%

Актуальна ціна Awoke (AWOKE) становить $0,026373. За останні 24 години AWOKE торгувався між мінімумом у $ 0,02286059 і максимумом у $ 0,02644477, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AWOKE становить $ 6,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01917443.

Що стосується короткострокових результатів, то AWOKE змінився на +1,94% за останню годину, +15,36% за 24 години та на +0,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Awoke (AWOKE)

Ринкова капіталізація $ 26,37K$ 26,37K $ 26,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,37K$ 26,37K $ 26,37K Циркуляційне постачання 1000,00K 1000,00K 1000,00K Загальна пропозиція 999 997,35332 999 997,35332 999 997,35332

Поточна ринкова капіталізація Awoke — $ 26,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWOKE — 1000,00K, зі загальною пропозицією 999997.35332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,37K.