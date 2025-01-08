Ціна Awkward Monkey (AWK)
Поточна ціна Awkward Monkey (AWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AWK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Awkward Monkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.76 USD
- зміна ціни Awkward Monkey протягом дня — -7.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Awkward Monkey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Awkward Monkey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Awkward Monkey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Awkward Monkey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.75%
|30 днів
|$ 0
|-15.62%
|60 днів
|$ 0
|+0.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Awkward Monkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-7.75%
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Awkward Monkey on Base first deflationary Meme coin on the BASE. Based on the Awkward Monkey we create Based Meme on Base Blockchain
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