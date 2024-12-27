Сьогоднішня ціна AwesomeX (AWX)

Поточна ціна AwesomeX (AWX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 388.89K USD. Ціна AWX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AwesomeX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20K USD

- зміна ціни AwesomeX протягом дня — +11.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.61T USD

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