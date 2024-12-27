Ціна AwesomeX (AWX)
Поточна ціна AwesomeX (AWX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 388.89K USD. Ціна AWX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AwesomeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20K USD
- зміна ціни AwesomeX протягом дня — +11.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.61T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AwesomeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AwesomeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AwesomeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AwesomeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.84%
|30 днів
|$ 0
|-31.13%
|60 днів
|$ 0
|-46.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AwesomeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.93%
+11.84%
-19.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks
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