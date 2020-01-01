Токеноміка Away From Keyboard (AFK) Дізнайтеся ключову інформацію про Away From Keyboard (AFK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Away From Keyboard (AFK) Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Офіційний вебсайт: https://earnwhileyouafk.com Купити AFK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Away From Keyboard (AFK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Away From Keyboard (AFK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 109,25K $ 109,25K $ 109,25K Загальна пропозиція: $ 759,03M $ 759,03M $ 759,03M Циркуляційна пропозиція: $ 759,03M $ 759,03M $ 759,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 109,25K $ 109,25K $ 109,25K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014394 $ 0,00014394 $ 0,00014394 Дізнайтеся більше про ціну Away From Keyboard (AFK)

Токеноміка Away From Keyboard (AFK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Away From Keyboard (AFK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AFK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AFK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AFK, досліджуйте ціну токена AFK в реальному часі!

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