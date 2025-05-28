Ціна Away From Keyboard (AFK)
Поточна ціна Away From Keyboard (AFK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143,16K USD. Ціна AFK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Away From Keyboard:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Away From Keyboard протягом дня — -8,09%
- циркуляційна пропозиція – 784,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Away From Keyboard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Away From Keyboard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Away From Keyboard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Away From Keyboard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Away From Keyboard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7,31%
-8,09%
-23,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.
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