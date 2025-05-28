Сьогоднішня ціна Away From Keyboard (AFK)

Поточна ціна Away From Keyboard (AFK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143,16K USD. Ціна AFK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Away From Keyboard:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Away From Keyboard протягом дня — -8,09%

- циркуляційна пропозиція – 784,50M USD

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