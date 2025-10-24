Інформація щодо ціни Awakeborn Token (AWK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,50% Зміна ціни (1 дн.) +2,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,53%

Актуальна ціна Awakeborn Token (AWK) становить --. За останні 24 години AWK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AWK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AWK змінився на +1,50% за останню годину, +2,76% за 24 години та на +3,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Awakeborn Token (AWK)

Ринкова капіталізація $ 250,57K$ 250,57K $ 250,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 825,84K$ 825,84K $ 825,84K Циркуляційне постачання 30,34B 30,34B 30,34B Загальна пропозиція 99 999 973 237,3 99 999 973 237,3 99 999 973 237,3

Поточна ринкова капіталізація Awakeborn Token — $ 250,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWK — 30,34B, зі загальною пропозицією 99999973237.3. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 825,84K.