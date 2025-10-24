Актуальна ціна Awakeborn Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AWK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AWK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Awakeborn Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AWK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AWK на MEXC вже зараз.

Докладніше про AWK

Інформація про ціну AWK

Whitepaper AWK

Офіційний вебсайт AWK

Токеноміка AWK

Прогноз ціни AWK

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Awakeborn Token

Ціна Awakeborn Token (AWK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AWK до USD:

--
----
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Awakeborn Token (AWK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:18:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Awakeborn Token (AWK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,50%

+2,76%

+3,53%

+3,53%

Актуальна ціна Awakeborn Token (AWK) становить --. За останні 24 години AWK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AWK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AWK змінився на +1,50% за останню годину, +2,76% за 24 години та на +3,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Awakeborn Token (AWK)

$ 250,57K
$ 250,57K$ 250,57K

--
----

$ 825,84K
$ 825,84K$ 825,84K

30,34B
30,34B 30,34B

99 999 973 237,3
99 999 973 237,3 99 999 973 237,3

Поточна ринкова капіталізація Awakeborn Token — $ 250,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWK — 30,34B, зі загальною пропозицією 99999973237.3. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 825,84K.

Історія ціни Awakeborn Token (AWK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Awakeborn Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Awakeborn Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Awakeborn Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Awakeborn Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,76%
30 днів$ 0+20,32%
60 днів$ 0+33,64%
90 днів$ 0--

Що таке Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Awakeborn Token (AWK)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Awakeborn Token (USD)

Скільки коштуватиме Awakeborn Token (AWK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Awakeborn Token (AWK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Awakeborn Token.

Перегляньте прогноз ціни Awakeborn Token вже зараз!

AWK до місцевих валют

Токеноміка Awakeborn Token (AWK)

Розуміння токеноміки Awakeborn Token (AWK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AWK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Awakeborn Token (AWK)

Скільки сьогодні коштує Awakeborn Token (AWK)?
Актуальна ціна AWK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AWK до USD?
Поточна ціна AWK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Awakeborn Token?
Ринкова капіталізація AWK — $ 250,57K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AWK?
Циркуляційна пропозиція AWK — 30,34B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AWK?
AWK досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AWK?
Історична мінімальна ціна AWK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі AWK?
Актуальний обсяг торгівлі AWK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AWK цього року?
AWK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AWK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:18:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Awakeborn Token (AWK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.