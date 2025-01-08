Ціна Avoteo (AVO)
Поточна ціна Avoteo (AVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avoteo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.17 USD
- зміна ціни Avoteo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AVO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AVO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avoteo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Avoteo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avoteo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avoteo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.57%
|60 днів
|$ 0
|+25.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avoteo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avoteo is Crowdfunding A single investment for a lifetime of passive income. Vote for the best project and generate passive income by participating in the profit shares of the funded projects. Holding a minimum amount of 200 AVO grants you a full access to all features of the Avoteo platform. Avoteo is a Skill Marketplace Find the perfect experts to make the difference! A successful company stands and falls with its employees. The right person for the right job is crucial to the success of any project. Avoteo Skill Marketplace offers you the opportunity to find the missing piece of the puzzle. Inspire, excite, convince! Freelancers from all over the world are ready to give your project that special touch. Avoteo is a Bridge The security of the blockchain implemented into the physical world. Avoteo provides a standalone, innovative and unique product built around the native token AVO. With its growing demand, the AVO token with it´s tokenomics, is set to fund businesses from both, crypto space and physical world. Vote for your favorite projects, participate in governance votings, generate passive income, pay with AVO at discounted conditions at the founded businesses. One token with multiple use cases.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AVO до AUD
A$--
|1 AVO до GBP
￡--
|1 AVO до EUR
€--
|1 AVO до USD
$--
|1 AVO до MYR
RM--
|1 AVO до TRY
₺--
|1 AVO до JPY
¥--
|1 AVO до RUB
₽--
|1 AVO до INR
₹--
|1 AVO до IDR
Rp--
|1 AVO до PHP
₱--
|1 AVO до EGP
￡E.--
|1 AVO до BRL
R$--
|1 AVO до CAD
C$--
|1 AVO до BDT
৳--
|1 AVO до NGN
₦--
|1 AVO до UAH
₴--
|1 AVO до VES
Bs--
|1 AVO до PKR
Rs--
|1 AVO до KZT
₸--
|1 AVO до THB
฿--
|1 AVO до TWD
NT$--
|1 AVO до CHF
Fr--
|1 AVO до HKD
HK$--
|1 AVO до MAD
.د.م--