Токеноміка Avocato (ATO) Дізнайтеся ключову інформацію про Avocato (ATO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avocato (ATO) We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor. Офіційний вебсайт: https://www.avocato.lol/ Купити ATO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avocato (ATO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avocato (ATO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,32K $ 11,32K $ 11,32K Загальна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Циркуляційна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,32K $ 11,32K $ 11,32K Історичний максимум: $ 0,00373376 $ 0,00373376 $ 0,00373376 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Avocato (ATO)

Токеноміка Avocato (ATO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avocato (ATO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATO, досліджуйте ціну токена ATO в реальному часі!

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