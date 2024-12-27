Сьогоднішня ціна Avocato (ATO)

Поточна ціна Avocato (ATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 370.90K USD. Ціна ATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avocato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD

- зміна ціни Avocato протягом дня — +3.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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