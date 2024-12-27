Ціна Avocato (ATO)
Поточна ціна Avocato (ATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 370.90K USD. Ціна ATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avocato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD
- зміна ціни Avocato протягом дня — +3.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avocato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Avocato до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avocato до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avocato до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.80%
|30 днів
|$ 0
|-60.97%
|60 днів
|$ 0
|-75.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avocato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+3.80%
+28.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor.
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