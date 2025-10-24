Актуальна ціна Avocado DAO сьогодні становить 0,00514218 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Avocado DAO сьогодні становить 0,00514218 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVG на MEXC вже зараз.

Ціна Avocado DAO (AVG)

Актуальна ціна 1 AVG до USD:

$0,00514218
$0,00514218$0,00514218
+3,10%1D
Графік ціни Avocado DAO (AVG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:18:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Avocado DAO (AVG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00491994
$ 0,00491994$ 0,00491994
Мін. за 24 год
$ 0,00515511
$ 0,00515511$ 0,00515511
Макс. за 24 год

$ 0,00491994
$ 0,00491994$ 0,00491994

$ 0,00515511
$ 0,00515511$ 0,00515511

$ 2,69
$ 2,69$ 2,69

$ 0,00450186
$ 0,00450186$ 0,00450186

-0,01%

+3,11%

-1,72%

-1,72%

Актуальна ціна Avocado DAO (AVG) становить $0,00514218. За останні 24 години AVG торгувався між мінімумом у $ 0,00491994 і максимумом у $ 0,00515511, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVG становить $ 2,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00450186.

Що стосується короткострокових результатів, то AVG змінився на -0,01% за останню годину, +3,11% за 24 години та на -1,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Avocado DAO (AVG)

$ 773,26K
$ 773,26K$ 773,26K

--
----

$ 5,14M
$ 5,14M$ 5,14M

150,36M
150,36M 150,36M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Avocado DAO — $ 773,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AVG — 150,36M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.

Історія ціни Avocado DAO (AVG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avocado DAO до USD становила $ +0,00015505.
За останні 30 днів зміна ціни Avocado DAO до USD становила $ -0,0001457412.
За останні 60 днів зміна ціни Avocado DAO до USD становила $ -0,0007093801.
За останні 90 днів зміна ціни Avocado DAO до USD становила $ -0,000776811605370757.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00015505+3,11%
30 днів$ -0,0001457412-2,83%
60 днів$ -0,0007093801-13,79%
90 днів$ -0,000776811605370757-13,12%

Що таке Avocado DAO (AVG)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Avocado DAO (AVG)

Прогноз ціни Avocado DAO (USD)

Скільки коштуватиме Avocado DAO (AVG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Avocado DAO (AVG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Avocado DAO.

Перегляньте прогноз ціни Avocado DAO вже зараз!

AVG до місцевих валют

Токеноміка Avocado DAO (AVG)

Розуміння токеноміки Avocado DAO (AVG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AVG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Avocado DAO (AVG)

Скільки сьогодні коштує Avocado DAO (AVG)?
Актуальна ціна AVG у USD становить 0,00514218 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AVG до USD?
Поточна ціна AVG до USD — $ 0,00514218. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Avocado DAO?
Ринкова капіталізація AVG — $ 773,26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AVG?
Циркуляційна пропозиція AVG — 150,36M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AVG?
AVG досяг історичної максимальної ціни у 2,69 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AVG?
Історична мінімальна ціна AVG становила 0,00450186 USD.
Який обсяг торгівлі AVG?
Актуальний обсяг торгівлі AVG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AVG цього року?
AVG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AVG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:18:06 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.