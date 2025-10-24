Інформація щодо ціни Avocado DAO (AVG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00491994 $ 0,00491994 $ 0,00491994 Мін. за 24 год $ 0,00515511 $ 0,00515511 $ 0,00515511 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00491994$ 0,00491994 $ 0,00491994 Макс. за 24 год $ 0,00515511$ 0,00515511 $ 0,00515511 Рекордний максимум $ 2,69$ 2,69 $ 2,69 Найнижча ціна $ 0,00450186$ 0,00450186 $ 0,00450186 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +3,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,72%

Актуальна ціна Avocado DAO (AVG) становить $0,00514218. За останні 24 години AVG торгувався між мінімумом у $ 0,00491994 і максимумом у $ 0,00515511, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVG становить $ 2,69, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00450186.

Що стосується короткострокових результатів, то AVG змінився на -0,01% за останню годину, +3,11% за 24 години та на -1,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Avocado DAO (AVG)

Ринкова капіталізація $ 773,26K$ 773,26K $ 773,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,14M$ 5,14M $ 5,14M Циркуляційне постачання 150,36M 150,36M 150,36M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Avocado DAO — $ 773,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AVG — 150,36M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,14M.