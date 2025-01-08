Сьогоднішня ціна AVOCADO BG (AVO)

Поточна ціна AVOCADO BG (AVO) сьогодні становить 0.00153653 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVOCADO BG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.00K USD

- зміна ціни AVOCADO BG протягом дня — -5.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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