Ціна AVOCADO BG (AVO)
Поточна ціна AVOCADO BG (AVO) сьогодні становить 0.00153653 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVOCADO BG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.00K USD
- зміна ціни AVOCADO BG протягом дня — -5.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVOCADO BG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVOCADO BG до USD становила $ -0.0000403512.
За останні 60 днів зміна ціни AVOCADO BG до USD становила $ -0.0000567577.
За останні 90 днів зміна ціни AVOCADO BG до USD становила $ -0.0001554999781853394.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.75%
|30 днів
|$ -0.0000403512
|-2.62%
|60 днів
|$ -0.0000567577
|-3.69%
|90 днів
|$ -0.0001554999781853394
|-9.19%
Останній аналіз цін AVOCADO BG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-5.75%
-5.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVOUNIVERSE is a digitized life that reflects and complements the real world, Providing additional opportunities for the development of creativity and earnings. A digital world that is not limited by the framework of state regulation, territorial boundaries, the world of freedom.
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