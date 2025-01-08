Ціна AVNRich (AVN)
Поточна ціна AVNRich (AVN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVNRich:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.14 USD
- зміна ціни AVNRich протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVNRich до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVNRich до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AVNRich до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AVNRich до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.83%
|60 днів
|$ 0
|+2.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AVNRich: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVNRich is an e-commerce, Indian company based in Kolkata that focuses on developing India’s largest online marketplace. AVNRich platform is created to be the first One-Stop Online Shopping platform where all kinds of goods and services are available. The system of payment will be used through FIAT and cryptocurrency to ensure all users are safe and secured.
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