Ціна Aviator (AVI)
Поточна ціна Aviator (AVI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.36M USD. Ціна AVI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aviator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.12K USD
- зміна ціни Aviator протягом дня — +8.06%
- циркуляційна пропозиція – 6.91B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aviator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aviator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aviator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aviator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.06%
|30 днів
|$ 0
|+15.16%
|60 днів
|$ 0
|-74.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aviator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.49%
+8.06%
+16.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.
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