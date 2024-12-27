Сьогоднішня ціна Aviator (AVI)

Поточна ціна Aviator (AVI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.36M USD. Ціна AVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aviator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.12K USD

- зміна ціни Aviator протягом дня — +8.06%

- циркуляційна пропозиція – 6.91B USD

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