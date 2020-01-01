Токеноміка Avian Labs (AVI) Дізнайтеся ключову інформацію про Avian Labs (AVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avian Labs (AVI) Why Solana? Why Avian Labs? Solana is the blockchain of choice for innovators and visionaries. Known for its lightning-fast transactions, low fees, and unparalleled scalability, Solana is revolutionizing how decentralized applications (dApps) are built and used. At Avian Labs, we harness the full potential of Solana to deliver a suite of powerful tools that empower users to take control of their financial future. Our Core Offerings: Avi-Swap: Experience seamless token swaps with Solana’s unmatched speed and efficiency. Avi-Swap makes trading on Solana as quick and cost-effective as it should be. Avi-Escrow: Built on Solana’s secure and transparent infrastructure, our escrow service ensures safe and reliable project management and milestone payments. Avi-Veil: Leverage Solana’s high throughput and low latency to anonymize your transactions with ease, protecting your privacy without sacrificing speed or cost. AVI Token: At the heart of the Avian Labs ecosystem is the AVI token, purpose-built for the Solana network, offering governance, rewards, and utility across all our services. AviBot: Take advantage of Solana’s capabilities on the go with AviBot, our versatile Telegram bot, giving you instant access to swaps, escrows, and more, directly from your mobile device. Solana-Powered Excellence: At Avian Labs, we are committed to pushing the boundaries of what’s possible on the Solana blockchain. Our platform is designed to provide not just tools, but a complete ecosystem where users can fully leverage the advantages of Solana. Whether it’s lightning-fast swaps, secure escrow services, or private transactions, Avian Labs is your trusted partner on Solana. Leading the Solana Ecosystem: We’re not just building on Solana—we’re shaping its future. Avian Labs is dedicated to becoming the cornerstone of the Solana ecosystem, offering unparalleled solutions that are as scalable and resilient as the network itself. Our products are meticulously crafted to meet the needs of both individual users and enterprise-level clients, making us the go-to choice for anyone looking to harness the power of Solana. Офіційний вебсайт: https://avianlabs.ai Whitepaper: https://docs.avianlabs.ai Купити AVI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avian Labs (AVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avian Labs (AVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,20K $ 5,20K $ 5,20K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,20K $ 5,20K $ 5,20K Історичний максимум: $ 0,00095167 $ 0,00095167 $ 0,00095167 Історичний мінімум: $ 0,00000437 $ 0,00000437 $ 0,00000437 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Avian Labs (AVI)

Токеноміка Avian Labs (AVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avian Labs (AVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVI, досліджуйте ціну токена AVI в реальному часі!

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