Сьогоднішня ціна Avian Labs (AVI)

Поточна ціна Avian Labs (AVI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.91K USD. Ціна AVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avian Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.95 USD

- зміна ціни Avian Labs протягом дня — -5.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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