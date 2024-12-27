Сьогоднішня ціна AVIAN (AVN)

Поточна ціна AVIAN (AVN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 233.82K USD. Ціна AVN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVIAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.41 USD

- зміна ціни AVIAN протягом дня — -6.12%

- циркуляційна пропозиція – 6.91B USD

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