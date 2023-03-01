Токеноміка AVES (AVS) Дізнайтеся ключову інформацію про AVES (AVS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AVES (AVS) Hard fork of ethereum with lower gas fee, implemented public green enrgy address for funding. Also Builded our own dex, unique encrypted communication over blockchan Aves (soon we will implement that on Ethereum also). Mobile android and IOS wallets, also we have own social network. Офіційний вебсайт: https://avescoin.io Whitepaper: https://avescoin.io/wp-content/uploads/2023/03/whitepaper4.pdf Купити AVS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AVES (AVS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AVES (AVS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,53K $ 18,53K $ 18,53K Загальна пропозиція: $ 17,03M $ 17,03M $ 17,03M Циркуляційна пропозиція: $ 17,03M $ 17,03M $ 17,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,54K $ 18,54K $ 18,54K Історичний максимум: $ 0,191277 $ 0,191277 $ 0,191277 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00108833 $ 0,00108833 $ 0,00108833 Дізнайтеся більше про ціну AVES (AVS)

Токеноміка AVES (AVS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AVES (AVS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVS, досліджуйте ціну токена AVS в реальному часі!

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