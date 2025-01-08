Ціна AVES (AVS)
Поточна ціна AVES (AVS) сьогодні становить 0.00420896 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.30 USD
- зміна ціни AVES протягом дня — +0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVES до USD становила $ -0.0017779855.
За останні 60 днів зміна ціни AVES до USD становила $ +0.0007756414.
За останні 90 днів зміна ціни AVES до USD становила $ +0.0008700579691778154.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.43%
|30 днів
|$ -0.0017779855
|-42.24%
|60 днів
|$ +0.0007756414
|+18.43%
|90 днів
|$ +0.0008700579691778154
|+26.06%
Останній аналіз цін AVES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.43%
-6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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