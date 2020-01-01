Токеноміка Averra Finance (AVR) Дізнайтеся ключову інформацію про Averra Finance (AVR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Averra Finance (AVR) Averra Finance is a decentralized finance (DeFi) project designed to provide passive income through an auto-compounding token model. Operating on the Polygon network, it offers a fixed maximum supply of 15 million tokens, ensuring controlled inflation. The protocol automatically mints new tokens at a rate of 0.4% every 12 hours, which are directly distributed to holders without the need for staking or manual claiming. This mechanism incentivizes long-term holding and participation in the ecosystem. Averra Finance supports multi-chain interoperability, including Ethereum, BNB Chain, and Polygon, enhancing scalability and flexibility. The project emphasizes decentralized governance, planning to implement community-driven decision-making processes. With features like a hard-capped supply, automatic rewards, and a focus on community engagement, Averra Finance aims to offer a sustainable and user-friendly DeFi experience. Офіційний вебсайт: https://averra.finance Whitepaper: https://averra.finance/avera_wp_01.pdf Купити AVR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Averra Finance (AVR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Averra Finance (AVR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 726,51M $ 726,51M $ 726,51M Історичний максимум: $ 60,98 $ 60,98 $ 60,98 Історичний мінімум: $ 27,02 $ 27,02 $ 27,02 Поточна ціна: $ 48,43 $ 48,43 $ 48,43 Дізнайтеся більше про ціну Averra Finance (AVR)

Токеноміка Averra Finance (AVR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Averra Finance (AVR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVR, досліджуйте ціну токена AVR в реальному часі!

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