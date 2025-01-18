Сьогоднішня ціна Aver AI (AVER)

Поточна ціна Aver AI (AVER) сьогодні становить 0.01489272 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна AVER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aver AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.45K USD

- зміна ціни Aver AI протягом дня — -42.61%

- циркуляційна пропозиція – 86.52M USD

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