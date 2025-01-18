Ціна Aver AI (AVER)
Поточна ціна Aver AI (AVER) сьогодні становить 0.01489272 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна AVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aver AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.45K USD
- зміна ціни Aver AI протягом дня — -42.61%
- циркуляційна пропозиція – 86.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aver AI до USD становила $ -0.01105969553568816.
За останні 30 днів зміна ціни Aver AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aver AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aver AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01105969553568816
|-42.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aver AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-17.04%
-42.61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.
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