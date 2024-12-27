Сьогоднішня ціна Aventus (AVT)

Поточна ціна Aventus (AVT) сьогодні становить 2.56 USD з ринковою капіталізацією $ 24.08M USD. Ціна AVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aventus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.99K USD

- зміна ціни Aventus протягом дня — -5.79%

- циркуляційна пропозиція – 9.38M USD

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