Сьогоднішня ціна Aventis AI (AAI)

Поточна ціна Aventis AI (AAI) сьогодні становить 0.36787 USD з ринковою капіталізацією $ 142.70M USD. Ціна AAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aventis AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aventis AI протягом дня — +52.59%

- циркуляційна пропозиція – 388.22M USD

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