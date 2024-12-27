Сьогоднішня ціна Aventa (AVENT)

Поточна ціна Aventa (AVENT) сьогодні становить 0.00371748 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна AVENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aventa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.79K USD

- зміна ціни Aventa протягом дня — -16.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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