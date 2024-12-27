Ціна Aventa (AVENT)
Поточна ціна Aventa (AVENT) сьогодні становить 0.00371748 USD з ринковою капіталізацією $ 3.71M USD. Ціна AVENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aventa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.79K USD
- зміна ціни Aventa протягом дня — -16.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aventa до USD становила $ -0.000726129681853178.
За останні 30 днів зміна ціни Aventa до USD становила $ +0.0245493382.
За останні 60 днів зміна ціни Aventa до USD становила $ +0.0292132515.
За останні 90 днів зміна ціни Aventa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000726129681853178
|-16.34%
|30 днів
|$ +0.0245493382
|+660.38%
|60 днів
|$ +0.0292132515
|+785.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aventa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.03%
-16.34%
+42.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration
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